Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

«Слова президента верны»: в Госдуме высказались о повышении НДФЛ до 50%

Предложение одного из депутатов Госдумы о повышении налога на доходы физлиц (НДФЛ) на 50% оценил его коллега — председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В беседе с РИА Новости, он назвал инициативу популистской. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно призывал к «предсказуемому» налогообложению. Гутенев эту точку зрения поддерживает.

В Госдуме высказались о повышении НДФЛ до 50%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей. Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений, абсолютно верны, — сказал депутат.

Он добавил, что подобные заявления не добавляют популярности ни их авторам, ни партии, в которой они состоят.

Гутенев считает, что резкое повышение НДФЛ до 50% приведёт к дестабилизации бизнес-сообщества и больше ни к чему. В будущем власти могут предпринять шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения, подвёл он итог.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил облагать россиян с высоким доходом (больше 10 млн рублей за год) налогом на прибыль в 25%. Кроме того, он считает разумным забирать у богатых до половины сверхприбыли.

Личный счет,Михаил Щапов,Владимир Гутенев,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители