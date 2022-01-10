Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
29 минут назад

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных

Ставку налога для малообеспеченных нужно снижать вплоть до 0%, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В ГД предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения - чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, думское большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться», – цитирует агентство Нилова.

Он отметил, что с 2021 года в России отказались от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив с 13% до 15% ставку для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год. Нилов считает, что в стране необходимо не только поднимать налоги, но и понижать, в частности, для тех, у кого скромный доход.

Россиян ждет четыре новых налога

«Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться», – указал парламентарий.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов сообщил, что в России при доходах свыше 10 миллионов рублей в год необходимо ввести налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. Также он считает необходимым снизить налог до 5% или даже до нуля для граждан, которые получают сумму, равную или меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Личный счет,Михаил Щапов,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,РИА Новости,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители