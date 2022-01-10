В ГД предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных

Ставку налога для малообеспеченных нужно снижать вплоть до 0%, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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«Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения - чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, думское большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться», – цитирует агентство Нилова.

Он отметил, что с 2021 года в России отказались от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив с 13% до 15% ставку для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год. Нилов считает, что в стране необходимо не только поднимать налоги, но и понижать, в частности, для тех, у кого скромный доход.

«Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться», – указал парламентарий.