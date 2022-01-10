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43 минуты назад

Депутат предложил обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян

Ставку подоходного налога для малообеспеченных россиян необходимо снижать вплоть до нуля. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил установить повышенные налоги для обеспеченных россиян и сниженные - для бедных. Так, для граждан, получающих сумму равную или меньше МРОТ, он считает нужным снизить НДФЛ до 5% или даже до нуля.

Ярослав Нилов, комментируя эту тему РИА Новости, отметил, что на рассмотрение Госдумы поступало немало законопроектов о прогрессивной шкале налогообложения. Так, и фракция ЛДПР, в которую входит депутат, предлагала внедрить принцип "чем больше получаешь, тем больше платишь". Однако такие поправки, напомнил он, шли на отклонение.

"Но мы продолжим в этом направлении двигаться", - считает Нилов. Первые шаги в этом направлении сделаны: с 2021 года с 13 до 15 процентов выросла ставка для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.

Однако надо идти дальше, уверен глава комитета. И не только повышать налоги для обеспеченных россиян, но и снижать для тех, кто получает мало. Таким образом, нужен комплексный подход. "Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей", - пояснил парламентарий.

Отметим, что эту тему думцы не раз озвучивали в ходе общения в том числе и с главой государства. Обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения для граждан не должно вести к советской "уравниловке" и демотивации тех, кто получает больше других - так Владимир Путин ответил на такую инициативу на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов. Он добавил, что тут нужно действовать аккуратно.

Личный счет,Михаил Щапов,Ярослав Нилов,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,РИА Новости,
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