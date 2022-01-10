Кредитные истории теперь оцениваются по единой шкале. Что еще изменилось в работе БКИ с 2022 года

Единая шкала рейтингаВ России зарегистрировано 7 бюро кредитных историй, из них три считаются крупнейшими – это Объединенное кредитное бюро (ОКБ), Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и «Эквифакс». Также есть БКИ банка «Русский стандарт», «Межрегиональное», «Столичное» и «Восточно-Европейское» бюро. Каждое бюро ведет кредитные истории клиентов банков на основании тех данных, которые им передают сами банки.Основная задача БКИ – подсчет персонального кредитного рейтинга заемщика. Каждое бюро делает это по своим правилам, определяя рейтинг заемщика по определенной шкале.С начала 2022 года вводится единая шкала для всех БКИ – теперь клиент банка может получить от 1 до 999 пунктов индивидуального кредитного рейтинга. Более того, БКИ обязаны вести подсчет рейтинга на основе единых подходов, а Банк России определяет критерии, по которым БКИ назначает пункты рейтинга.Это важно, потому что до этого все три крупных БКИ оценивали заемщиков по собственным системам: НБКИ – шкала от 300 до 850 баллов;ОКБ – до 1250 баллов;«Эквифакс» – до 999 баллов. Теперь все БКИ перешли на новые правила – пересчитав рейтинг по 999-бальной шкале. Однако, несмотря на единый подход, по факту разные БКИ по единой 999-бальной шкале выставляют одним и тем же клиентам разные рейтинги.Более того, отличается и трактовка результатов. Каждый результат относит кредитную историю заемщика к одной из четырех категорий: низкий: в НБКИ это от 1 до 179 баллов, в ОКБ – от 1 до 533 баллов, в «Эквифаксе» – от 1 до 709 баллов;средний: в НБКИ это от 180 до 623 баллов, в ОКБ – до 678 баллов, в «Эквифаксе» – до 808 баллов;высокий: в НБКИ это до 912 баллов, в ОКБ – до 818 баллов, в «Эквифаксе» – до 896 баллов;очень высокий – все, что выше уровня «высокий». Кроме того, теперь БКИ обязали раскрывать в отчете о кредитной истории факторы, которые сильнее всего влияют на показатель индивидуального кредитного рейтинга. Соответственно, теперь заемщик может увидеть оценку своей кредитной истории наглядно, и понять, как можно ее улучшить.Исправление и восстановление кредитной историиКредитные истории россиян уже несколько лет ведутся по достаточно жестким правилам под полным контролем Банка России. Но иногда туда может попасть неверная информация – из-за ошибки банка или технического сбоя.Чтобы оспорить данные (например, убрать из кредитной истории данные о несуществующей просрочке), заемщик должен был обращаться напрямую в БКИ. Это сложно, плюс не каждое бюро предусматривало возможность онлайн-обращения.По новым правилам оспорить информацию в кредитной истории будет значительно проще: заемщик может обращаться так же в БКИ, или обратиться в свой банк;банк в течение 10 рабочих дней должен проверить информацию и или подтвердить ее правильность, или внести поправки;Банк России рекомендует банкам принимать заявления на оспаривание кредитных историй в электронной форме. Кроме того, теперь будет проще восстановить кредитную историю, если часть ее была потеряна по вине банка (например, если банк оказался несостоятельным и у него отозвана лицензия). По новым правилам банк даже под управлением временной администрации или арбитражного управляющего должен в течение 20 рабочих дней проверить документы заемщика о том, что он погасил кредит, и передать информацию об этом в БКИ.Срок хранения и не толькоТакже с января 2022 года вступают в силу и некоторые другие правила касательно кредитных историй. Теперь БКИ обязаны хранить их не 10 лет, а всего 7. Эти годы будут отсчитываться по каждой кредитной сделке – то есть, спустя 7 лет от даты после последнего изменения обязательства, если клиент больше не обращался за кредитами, его кредитная история будет удалена.Это позволит не учитывать слишком далекие по времени события, которые оказывают несущественное влияние на оценку заемщика.Также меняются сроки предоставления данных в БКИ. Если ранее банки были обязаны сообщать туда всю необходимую информацию в течение 5 рабочих дней, то теперь срок сокращается до 3 дней. Это нужно, чтобы более оперативно выявлять ситуации, когда заемщик массово рассылает заявки на кредиты в разные банки (хотя и 3 дня в этой ситуации – долго, за это время можно набрать несколько крупных кредитов).Банки теперь заставят предоставлять данные как минимум в 2 БКИ, если их кредитный портфель по физлицам превышает 100 миллиардов рублей. К тому же, в числе этих бюро не учитываются те, которым банк владеет на 10% и больше. По факту, НБКИ владеют сразу несколько крупных банков, в основной владелец ОКБ – Сбербанк. Соответственно, многие банки будут вынуждены работать минимум с 2-3 бюро.А сами БКИ не будут формировать кредитные истории исключительно по запросам на кредиты. То есть, если у клиента банка не было обращений за кредитом, то и кредитную историю ему заводить не будут.