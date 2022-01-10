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1 час назад

Правительство России выделило 500 миллионов рублей для школьников

На новую программу развития школьного туризма правительство России выделило 500 миллионов рублей. Об этом на совещании со своими заместителями заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Собрание в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».

Правительство России выделило 500 миллионов рублей для школьников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«До 2024 года на эти цели планируют направить 3,5 миллиарда рублей. Деньги позволят регионам компенсировать затраты на организацию поездок. В общей сложности субсидии получат 18 субъектов страны», — сказал Мишустин.

В частности, выделенные правительством 500 миллионов рублей направят в Адыгею, Башкорстостан, Ставропольский край, Вологодскую и Челябинскую области.

«Главная цель — познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий, чтобы они могли узнать много нового о том, что находится совсем рядом. Мы рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся пятых-девятых классов смогут отправиться в поездки», — отметил Мишустин.

Напомним, что в 2021 году в России действовала программа детского кешбэка, которая позволяла родителям купить детям путевку на летние смены в лагере и вернуть 50% от потраченной суммы.

Личный счет,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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