Правительство России выделило 500 миллионов рублей для школьников

На новую программу развития школьного туризма правительство России выделило 500 миллионов рублей. Об этом на совещании со своими заместителями заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Собрание в прямом эфире транслировал телеканал «Россия 24».
«До 2024 года на эти цели планируют направить 3,5 миллиарда рублей. Деньги позволят регионам компенсировать затраты на организацию поездок. В общей сложности субсидии получат 18 субъектов страны», — сказал Мишустин.
В частности, выделенные правительством 500 миллионов рублей направят в Адыгею, Башкорстостан, Ставропольский край, Вологодскую и Челябинскую области.
«Главная цель — познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий, чтобы они могли узнать много нового о том, что находится совсем рядом. Мы рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся пятых-девятых классов смогут отправиться в поездки», — отметил Мишустин.
Напомним, что в 2021 году в России действовала программа детского кешбэка, которая позволяла родителям купить детям путевку на летние смены в лагере и вернуть 50% от потраченной суммы.