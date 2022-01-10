Правительство России выделило 500 миллионов рублей для школьников

«Главная цель — познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий, чтобы они могли узнать много нового о том, что находится совсем рядом. Мы рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся пятых-девятых классов смогут отправиться в поездки», — отметил Мишустин.