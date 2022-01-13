Деньги придут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР

Денежные выплаты от Пенсионного фонда РФ смогут прийти многим российским гражданам уже с пятницы, 14 января. Это будет финансирование первого потока таких средств в январе. Размер зачислений будет варьироваться, но в среднем составит 18 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

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Отмечается, что 14 января в ряде российских регионов будет осуществляться финансирование первого потока январских выплат от ПФР. Свои деньги граждане смогут получить как через кредитные организации при желании, то есть на банковскую карту, так и через почтовые отделения. Во втором случае средства могут доставить на дом или их можно получить в кассе почты.

Например, с пятницы первый поток финансирования выплат произойдет в Красноярском крае. Там в этот день профинансируют все города и районы региона за исключением Норильска. Получить средства в это время смогут те, кому еще не приходили за январь пенсии и другие социальные выплаты по линии фонда. Второй же поток намечен на 21 января.

Размер зачислений гражданам будет разниться. Но средние цифры все-таки озвучены. Так, по данным Росстата, средний размер пенсии в регионе до индексации составлял 16 896 рублей в месяц. С 1 января страховые пенсии неработающих россиян были проиндексированы на 5,9 процента. Это значит, что прибавка составила в среднем 997 рублей, после чего средняя пенсия будет уже 17 892 рубля.