Как не платить НДФЛ с дохода по банковским вкладам

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова назвала способ избежать НДФЛ с дохода по банковским вкладам. Напомним, новый налог для физических лиц в размере 13% начал действовать в России с 2022 года. Его взимают и с рублевых депозитов, и со сбережений в валюте других государств.

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Эксперты отметают, что избежать налога можно, если диверсифицировать финансы, пишет «Экономика сегодня». К примеру, часть из них можно пустить на покупку акции компаний с высоким уровнем надежности.

«Правда, с дивидендов вам тоже придется платить НДФЛ, но его уже удержит ваш брокер. То есть вы на руки (а точнее, на вашу банковскую карту) получите дивиденды, уже "очищенные" от налога», - приводят «Известия» слова Мильчаковой.