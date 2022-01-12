Россияне закупились страховками от болезней

Спрос россиян на страховки от несчастных случаев и болезней в 2021 году увеличился до рекордного за последние 10 лет уровня. Такие полисы за три квартала прошлого года купили 50 млн раз, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия».

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Крупнейшие страховые компании подтвердили данную тенденцию. В 2021 году число реализованных «СберСтрахованием» полисов по таким программам выросло более чем в два раза в сравнении с 2020 годом, почти до 1,4 млн, заявил директор проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Александр Абрамов.

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Клиенты начали покупать полисы ДМС, чтобы обращаться к врачам в частных клиниках, поскольку в разгар пандемии граждане столкнулись с ограничениями в получении плановой медпомощи на фоне временной смены профиля врачей для лечения больных COVID-19. В 2022 году компания прогнозирует дальнейший рост спроса и сборов в этой сфере, рассказал Абрамов.

Рекордные показатели отмечают и в «Росгосстрахе». Полисы, покрывающие риски заболевания COVID-19, были более востребованными, чем классические продукты от несчастных случаев и болезней, указал директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахования» Денис Титов.

Руководитель дирекции развития бизнеса компании «Абсолют Страхование» Ольга Якунина считает, что рекордные продажи связаны, в частности, со значительным ростом кредитования.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина связала рекордный рост премий по полисам от несчастных случаев и болезней в 2021 году с увеличением розничного объема кредитования и связанных с ним продаж продуктов страхования заемщиков, а также развитием других направлений, например, страхования от коронавирусной инфекции.

Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов отметил, что по итогам 2021 года доля страховых сборов по этим полисам превысила 15% от суммарного размера страховых премий. Тем не менее в общем объеме выплат клиентам на этот сегмент пришлось чуть больше 3%. В 2022 году он прогнозирует продолжение роста сегмента, но уже не такими высокими темпами, как в 2021 году.