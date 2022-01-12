На какой срок следует покупать доллары

Старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин в беседе с агентством «Прайм» заявил, что доллары целесообразно покупать, чтобы продать их через десять лет или позже.
По его словам, на 2022 год ситуация складывается в пользу российской валюты. Ганелин допускает, что в связи с геополитическим фоном все инвесторы могут «побежать в доллар».
«Но если ничего катастрофического не случится, цены на сырье будут на высоком уровне, и это тоже будет хорошо для рубля», – пояснил он.
По его словам, главным риском для доллара является ускорение инфляции в США. Ряд экспертов считают, что в ближайший год или даже больше доллар не будет интересной валютой для вложений.
«Но если смотреть, как вел себя доллар против рубля в течение последних 10-15 лет – он был прекрасной инвестицией. То есть, имеет смысл покупать доллар тогда, когда ты готов держать его 10 или более лет», – отметил эксперт.
При этом Ганелин советует держать в активах золото. Инвесторы выбирают подобные «вечные ценности» на фоне инфляции, неопределенности, тревоги в мире, подытожил эксперт.
Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству «Прайм», что в начале года на курсы валют снова будут влиять геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии. Если новый штамм коронавируса будет активно распространяться дальше и некоторые страны будут вынуждены вновь вводить локдауны, рубль может просесть до 76-77 за доллар и 87-88 за евро, полагает он.