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1 час назад

В России проведут реформу накопительных пенсий в 2022 году

В текущем году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Об этом рассказал федеральный чиновник, слова которого подтвердили представители отрасли.

В России проведут реформу накопительных пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комплекс мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений неоднократно корректировался. В новую версию вошли три основных направления: налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами, сообщают «Известия».

Еще в 2016 году Минфин и ЦБ предложили обновить систему накопительных пенсий. Речь шла о так называемом Индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Тремя годами позже эта концепция перешла в идею создать Гарантированный пенсионный план (ГПП), который предполагал полностью добровольное участие граждан. Обе инициативы утверждены не были.

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что в 2022 году будет принят закон о реформе накопительных пенсий. Гендиректор российского негосударственного пенсионного фонда (СберНПФ) Александр Зарецкий пояснил, что в таком случае каждое накопительное лицо будет иметь возможность выбирать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС.

С 30 января вступит нововведение, касающееся выплат накоплений правопреемникам умершего пенсионера. Заявления можно будет подать электронным способом.

Личный счет,Александр Зарецкий,Анатолий Аксаков,Центральный банк России,Госдума,Минфин,газета "Известия",
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