Аналитик назвал самые надежные вложения

"Недвижимость, которая традиционно считается хорошей защитой от инфляции. На длинном горизонте, за десять лет, к примеру, цены на недвижимость в среднем росли на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период", - сообщил он.

По словам Ганелина, также безопасен депозит "с хорошей ставкой в хорошем банке". Ганелин также посоветовал обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные, а также дивидендные акции. По мнению финансиста, они могут давать гарантированный доход от 7% до 15% в год. При этом, как предупредил эксперт, нужно быть готовым к тому, что цена акции может не только вырасти, но и упасть.