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1 час назад

Аналитик Ганелин: самые надежные долгосрочные вложения - доллар, золото и недвижимость

В случае долгосрочного планирования можно положиться на доллар, золото и недвижимость. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал старший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин.

Аналитик назвал самые надежные вложения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Недвижимость, которая традиционно считается хорошей защитой от инфляции. На длинном горизонте, за десять лет, к примеру, цены на недвижимость в среднем росли на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период", - сообщил он.

По словам Ганелина, также безопасен депозит "с хорошей ставкой в хорошем банке". Ганелин также посоветовал обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные, а также дивидендные акции. По мнению финансиста, они могут давать гарантированный доход от 7% до 15% в год. При этом, как предупредил эксперт, нужно быть готовым к тому, что цена акции может не только вырасти, но и упасть.

Ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал, что хранить деньги в валюте следует только в случае уверенности в том, что она укрепится в ближайшем будущем.

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