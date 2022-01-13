Кешбэк за туры на Дальний Восток вырастет

Туристический кешбэк за тур на Дальний Восток может увеличиться вдвое – с 20 до 40 тысяч рублей. Данный вопрос прорабатывают Ростуризм и Минвостокразвития, заявил в интервью «Российской газете» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Напомним, что программу туристического кешбэка запустили в России в августе 2020 года. Она предполагает выплату 20% стоимости туров по России или бронирования отелей, максимально 20 тысяч рублей.

Министр подчеркнул, что пандемия стала драйвером внутреннего туризма в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Рост спроса составил 48% к предыдущему году.

«Мы рассчитываем, что по итогам 2022 года более 2,3 млн человек посетят Дальний Восток. Я думаю, что в течение 3-5 лет предложение туристических услуг на Дальнем Востоке существенно возрастет. Это тот случай, когда спрос и предложение растут параллельно», – отметил он.

Чекунков сообщил, что в феврале 2022 года запускается вторая чартерная программа на Сахалин - туры от 42 тысяч рублей с полным пакетом на 7 ночей и четвертая чартерная программа из Москвы в Бурятию - от 36 тысяч рублей с пакетом на 7 ночей. В 2022 году в стране планируют запустить чартеры на Камчатку и в Якутию.