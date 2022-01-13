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1 час назад

Кешбэк за туры на Дальний Восток вырастет до ₽40 тысяч

Туристический кешбэк за тур на Дальний Восток может увеличиться вдвое – с 20 до 40 тысяч рублей. Данный вопрос прорабатывают Ростуризм и Минвостокразвития, заявил в интервью «Российской газете» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Кешбэк за туры на Дальний Восток вырастет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что программу туристического кешбэка запустили в России в августе 2020 года. Она предполагает выплату 20% стоимости туров по России или бронирования отелей, максимально 20 тысяч рублей.

Министр подчеркнул, что пандемия стала драйвером внутреннего туризма в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Рост спроса составил 48% к предыдущему году.

«Мы рассчитываем, что по итогам 2022 года более 2,3 млн человек посетят Дальний Восток. Я думаю, что в течение 3-5 лет предложение туристических услуг на Дальнем Востоке существенно возрастет. Это тот случай, когда спрос и предложение растут параллельно», – отметил он.

Чекунков сообщил, что в феврале 2022 года запускается вторая чартерная программа на Сахалин - туры от 42 тысяч рублей с полным пакетом на 7 ночей и четвертая чартерная программа из Москвы в Бурятию - от 36 тысяч рублей с пакетом на 7 ночей. В 2022 году в стране планируют запустить чартеры на Камчатку и в Якутию.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе перечислила самые популярные в 2021 году у отечественных организованных туристов российские регионы. Лидером рейтинга востребованных направлений в 2021 году стал Краснодарский край. Второе место занял Крым, третье — Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Ставропольский край, Владимирская, Ярославская, Тверская, Тюменская области, Карелия и Татарстан.

Личный счет,Алексей Чекунков,Майя Ломидзе,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,"Российская газета",
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