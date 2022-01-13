Список получателей двух пенсий предложили расширить

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов готовят законопроект, который позволит сохранить пенсию по потере кормильца детям-инвалидам. Об этом сообщает «Российская газета». Член комитета Екатерина Стенякина отметила, что в настоящее время ведутся консультации с Пенсионным фондом и Минтрудом.

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Согласно нынешним нормам, если у ребенка-инвалида уходит из жизни один из родителей, то ему полагается только одна пенсия - либо по инвалидности, либо по потере кормильца.

Однако в Госдуме такой подход считают несправедливым и выступают за расширение списка получателей двух пенсий. Сегодня получать две пенсии могут граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак. Также на это имеют право нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – выше уровня инфляции. По его словам, необходимость такого повышения пенсий связана с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам рост их расходов, которые возникли из-за выросшей в 2021 году инфляции (годом ранее она составляла 4,9%).