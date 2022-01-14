Назван средний размер страховой пенсии после индексации

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что после индексации в 2022 году страховой пенсии по старости ее средний размер составит 18 984 рубля. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Сейчас она проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, для сравнения: в 2021 году было 17 481», — отметил он.

Напомним, 12 января президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – чуть выше уровня инфляции. Он пояснил, что необходимость такого повышения пенсий связана с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам рост их расходов, которые возникли из-за выросшей в 2021 году инфляции. Годом ранее она составляла 4,9%.

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, индексацию пенсий на 8,6% оформят с 1 января 2022 года.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией в период с 2022 по 2024 год будет составлять свыше 500 миллиардов рублей: в 2022 году – 172,7 миллиарда рублей, в 2023-м – 178,3 миллиарда рублей, в 2024 году – 188,9 миллиарда рублей.