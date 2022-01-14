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27 минут назад

"Будет как в 2014-м": назван срок девальвации рубля

Рубль весной ждет девальвация, как в 2014 году, считает Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, пишет «Секрет фирмы».

"Будет как в 2014-м": назван срок девальвации рубля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее после переговоров Между Россией и НАТО о гарантиях безопасности в Европе, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон и Брюссель «ни под каким видом, ни по каким причинам» не соглашаются на юридически обязывающие гарантии неразмещения своих боевых систем в непосредственной близости от границ РФ. Он назвал дальнейшие переговоры по этой теме бессмысленными.

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На фоне заявлений Рябкова 13 января курс доллара вырос на полтора рубля, до 76,25 рубля. Евро подорожал на 2 рубля, достигнув 87,32 рубля. На следующий день рубль слегка отыграл падение: доллар возвращался к 75,72 рубля, а евро — к 86,68 рубля.

По мнению Кричевского, динамика была вызвана паникой, на рынке ничего глобально страшного не произошло. Он считает, что в ближайшие несколько дней рубль будет укрепляться – вероятнее всего, он закрепится на отметке 74–76 рублей за доллар. Момент можно использовать для постепенных закупок доллара и евро, так как, по мнению эксперта, рубль в любом случае ждет очередная крупная девальвация.

«После очередного обрушения рубля курс доллара окончательно перейдет в диапазон 77–85 рублей. До 100 рублей за $1 тоже может дойти, но это будет уже критический пик, после которого американская валюта подешевеет до обозначенных мною значений. Плюс-минус ситуация будет как в 2014 году, когда курс взлетал до 80 рублей за $1, а потом в 2015–2016 годах он опускался до 50 рублей. Но факт того, что девальвация всё равно неизбежна, спорить нет никакого смысла, это случится 100%. Самый ранний срок — начало весны, после Олимпиады в Китае», — считает Кричевский.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, почему российский рубль может стать более стабильной и надёжной валютой, чем доллар США. По его мнению, экономика России активно развивается, хотя на бытовом уровне это пока может быть незаметно. Зато американская валюта может ослабнуть из-за проблем, которые накопились у страны.

Личный счет,Михаил Беляев,Сергей Рябков,НАТО,МИД,
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