Россиянам готовят новую пенсионную реформу

В 2022 году в России планируется принять закон о реформе накопительных пенсий, пишут «Известия».

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Закон предусматривает перевод замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

Симулировать будущих пенсионеров делать добровольные отчисления планируется налоговыми вычетами в размере 6%, софинансированием со стороны государства и страхованиес накоплений до 1,4 млн рублей.

«Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС», — говорит гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.