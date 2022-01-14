Россиянам готовят новую пенсионную реформу

В 2022 году в России планируется принять закон о реформе накопительных пенсий, пишут «Известия».
Закон предусматривает перевод замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).
Симулировать будущих пенсионеров делать добровольные отчисления планируется налоговыми вычетами в размере 6%, софинансированием со стороны государства и страхованиес накоплений до 1,4 млн рублей.
«Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС», — говорит гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.
Кроме того, концепция реформы предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО, подтвердил другой участник дискуссии. «Замороженные» деньги, накопленные до 2014 года, можно будет использовать для первого взноса.