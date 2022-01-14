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41 минуту назад

Россиянам готовят новую пенсионную реформу

В 2022 году в России планируется принять закон о реформе накопительных пенсий, пишут «Известия».

Россиянам готовят новую пенсионную реформу
Фото: ТАССТАСС

Закон предусматривает перевод замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

Симулировать будущих пенсионеров делать добровольные отчисления планируется налоговыми вычетами в размере 6%, софинансированием со стороны государства и страхованиес накоплений до 1,4 млн рублей.

«Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС», — говорит гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

Кроме того, концепция реформы предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в НПО, подтвердил другой участник дискуссии. «Замороженные» деньги, накопленные до 2014 года, можно будет использовать для первого взноса.

Личный счет,Александр Зарецкий,газета "Известия",
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