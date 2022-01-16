Соцсети, ЖКХ, возраст: Шесть причин отказа в банковском кредите

В России в пандемийные годы случился настоящий бум кредитования. Очень многие граждане подавали заявки, только вот одобряли их не всем. Банк имеет право не объяснять, почему отказал в предоставлении кредита. Как правило, так и делается. Для многих заемщиков причина остается загадкой.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Евгений Одиноков/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, по каким причинам чаще всего отказывают в кредите:

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- В банковской среде существуют объективные факторы, которые снижают шансы заемщика на предоставление кредита.

Во-первых, отсутствие кредитной истории (КИ). Банки не любят заемщиков не только с плохой кредитной историей, но также и тех, кто вообще не брал кредитов. Для них такие заемщики "темные лошадки".

Если речь идет о небольших суммах - до 50 тысяч рублей, то проблем с их получением не возникнет. Если же заемщик с отсутствующей КИ претендует на большее, тем более на ипотеку - банк с большой долей вероятности ему откажет.

Для того, чтобы рассчитывать на солидные суммы тем, кто никогда не брал кредиты, рекомендуется для начала взять пару небольших займов и без просрочек расплатиться. Для этого подойдет не только банковский кредит наличными, а также карты рассрочки, недорогая мебель, техника в кредит и так далее.

Во-вторых, слишком молодой или слишком почтенный возраст. Банки неохотно дают кредиты заемщикам младше 21 года и старше 55 лет. Хотя формально в большинстве банков возрастной ценз от 18 до 65 лет, но слишком молодые люди или предпенсионеры не являются желанными заемщиками.

Если речь идет о небольших суммах, то и здесь проблем не возникнет. А если есть желание получить более значительный кредит, то рекомендуется привлечь платежеспособных созаемщиков, найти поручителей или предоставить имущество в залог.

В-третьих, если у клиента нет просрочек по кредитам, но есть неоплаченные штрафы, долги за коммунальные услуги, по алиментам и так далее.

В кредитной истории отражается не только информация по выданным и погашенные займам, но и все долги гражданина в принципе. Поэтому если у вас есть, к примеру, долги по ЖКХ - банк это увидит и может посчитать неблагонадежным заемщиком.

Поэтому, перед тем как обращаться в банк за серьезным кредитом, рекомендуется погасить все небанковские долги и оплатить штрафы. Это значительно повысит ваши шансы.

В-четвертых, попытка обмануть банк. Если гражданин, при подаче заявки на кредит сообщил о себе ложные сведения, например, касающиеся работы, дохода и так далее, то банк с вероятностью 99,8% откажет такому человеку в кредите.

Служба безопасности банка имеет доступ к огромным массивам данных. И при принятии решения о выдаче кредита финансовая организация проверяет человека нескольким сотням параметров.

Сейчас стали анализировать даже информацию из открытых источников, например, соцсетей. Если информация, предоставленная гражданином в анкете, на каком-то этапе расходится со сведениями банка, они не будут дальше смотреть и ничего выяснять. А просто не одобрят заявку.

В-пятых, если заявки на кредит подаются слишком часто. Банки не любят заемщиков, которые слишком редко обращаются за кредитами, но относятся к ним спокойно. А вот тем, кто постоянно обращается с просьбой о выдаче денег и получает отказ, с вероятностью в 99% откажут снова.

Если вам один раз отказали в кредите, не стоит пытаться подавать заявку на следующий день или через неделю. Оптимальным сроком для повторного обращения будет погода, минимум - три месяца.

В-шестых, если у человека, подающего заявку на кредит, есть еще несколько займов. Формально у банков нет запрета на выдачу кредитов тем, у кого они уже есть. Тем не менее, при принятии очередного решения банк анализирует также уровень кредитной нагрузки. Это та сумма от дохода, которую в месяц гражданин отдает на погашение уже имеющихся долгов.