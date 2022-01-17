Россияне начали откладывать деньги на пенсию

Около 7,7% населения России регулярно откладывает деньги себе на пенсию. Об этом стало известно из исследования аналитиков из российского негосударственного пенсионного фонда СберНПФ.

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На старость копят 7,7% россиян, или примерно каждый 13-й, направляя на эти цели в среднем 7,4 тысяч рублей в месяц. При этом 8,7% граждан рассматривает возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие 3—5 лет, сообщили «Известия». В опросе СберНПФ приняло участие более 13 тысяч жителей городов с населением более 500 тысяч человек.

Согласно исследованию, чаще всего о пенсионных накоплениях задумываются люди в возрасте 50-60 лет. Доля россиян, целенаправленно откладывающих на пенсию, в разных городах варьируется. Больше всего таких проживает в Омске (8,8%), Новосибирске (8,6%) и в Перми (8,5%). Основной причиной для более половины респондентов (51,4%) является неуверенность в том, что они смогут прожить на государственную пенсию. Еще 41% опрошенных сообщили, что не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию. Еще 5,5% ответили, что они откладывают деньги, потому что не хотят работать в старости, а 2,5% не хотят стать обузой для своих детей.