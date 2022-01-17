Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
52 минуты назад

Аналитики: россияне вынуждены откладывать деньги на пенсию

Около 7,7% населения России регулярно откладывает деньги себе на пенсию. Об этом стало известно из исследования аналитиков из российского негосударственного пенсионного фонда СберНПФ.

Россияне начали откладывать деньги на пенсию
Фото: ТАССТАСС

На старость копят 7,7% россиян, или примерно каждый 13-й, направляя на эти цели в среднем 7,4 тысяч рублей в месяц. При этом 8,7% граждан рассматривает возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие 3—5 лет, сообщили «Известия». В опросе СберНПФ приняло участие более 13 тысяч жителей городов с населением более 500 тысяч человек.

Согласно исследованию, чаще всего о пенсионных накоплениях задумываются люди в возрасте 50-60 лет. Доля россиян, целенаправленно откладывающих на пенсию, в разных городах варьируется. Больше всего таких проживает в Омске (8,8%), Новосибирске (8,6%) и в Перми (8,5%). Основной причиной для более половины респондентов (51,4%) является неуверенность в том, что они смогут прожить на государственную пенсию. Еще 41% опрошенных сообщили, что не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию. Еще 5,5% ответили, что они откладывают деньги, потому что не хотят работать в старости, а 2,5% не хотят стать обузой для своих детей.

Досрочный выход на пенсию могут оформить не только по выслуге лет, но и по независящим от работника причинам. В таком случае, если есть согласие, гражданину могут оформить все необходимые документы и начать выплачивать пенсию по безработице при выполнении ряда условий.

Личный счет,Маленькая пенсия ,газета "Известия",
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители