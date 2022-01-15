Названы условия досрочного выхода на пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, какие категории россиян имеют право на досрочную пенсию. Об этом она сообщила в беседе с агентством "Прайм".

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Как объяснила финансист, на подобную выплату могут претендовать россияне с длительным стажем работы. Он должен составлять менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. В этом случае мужчинам пенсию станет возможно получить с 60 лет, а женщинам – с 55 лет.

Досрочную пенсию также могут оформить лица предпенсионного возраста, потерявшие работу по независящим от них причинам. К таковым относятся ликвидация организации, прекращение деятельности ИП или сокращение штата. После этого гражданам станет доступна пенсия по безработице.

Для оформления подобной выплаты от работника службы занятости должно поступить соответствующее предложение, подчеркнула Финогенова. При этом пенсия кандидату будет назначена в беззаявительном порядке. Расчет выплаты пройдет по алгоритму, аналогичному расчету страховой пенсии по старости.

Специалист добавила, что работавшим в условиях Крайнего Севера пенсии начинают выплачивать на 5 лет раньше установленного срока.