Миллионам россиян ограничили выезд за границу

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за 2021 год вынесла 11 миллионов постановлений об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Сообщается, что количество граждан, получивших отказ в выезде из страны увеличилось на 3 миллиона человек в сравнении с 2020 годом.

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ФССП возбудила более 64 миллионов исполнительных производств. Уточняется, что большинство причин - это задолженности перед банками. Так, каждый десятый кредит является просроченным, но в целом в ведомстве отметают повышение «платежной дисциплины заемщиков». Еще около одного миллиона постановлений были вынесены за неуплату алиментов.

Как сообщают «Известия», за минувший 2021 год Службе судебных приставов удалось взыскать более 800 миллиардов рублей, из которых более 125 миллиардов - благодаря ограничению на выезд из России.

Уточняется, что ограничение выезда к гражданину России за пределы страны применяется в случае превышения суммы долга в 30 тысяч рублей. Также сообщается, что по итогам первых шести месяцев 2021 года «совокупная задолженность россиян по кредитам» выросла и достигла 22,64 триллионов рублей.

В целом, долги населения условно разделяются на несколько категорий. Это долги по кредитам и займам, неоплаченные штрафы, налоговые задолженности и разного рода компенсации.