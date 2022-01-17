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23 минуты назад

В Госдуму внесли проект по отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ

Депутатами Ярославом Ниловым, Дмитрием Свищевым, Алексеем Диденко и Сергеем Леоновым в Государственную думу внесен законопроект, согласно которому с 1 июля 2022 года полностью компенсируется оплата коммунальных платежей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом написал Ярослав Нилов в своем личном Telegram-канале.

Ветеранов ВОВ могут освободить от коммунальных платежей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий подчеркнул, что инициатива отдает "дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше". Если законопроект примут, то будут внесены изменения в статьи 14 и 15 федерального закона "О ветеранах"..На нынешний момент ветеранам и инвалидам ВОВ компенсируется 50% расходов на оплату ЖКХ и взноса на капремонт. Ранее сообщалось, что ветерана заставили оплатить налог за подарок на День Победы. Ветерана Великой Отечественной войны из Республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 мая, который она получила от местных властей. Об этом дочь пенсионерки Елена Бабичева рассказала в группе "Типичная Печора" во "ВКонтакте".

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Личный счет,Елена Бабичева,Алексей Диденко,Дмитрий Свищев,Ярослав Нилов,Сергей Леонов,Госдума,
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