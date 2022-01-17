Ветеранов ВОВ могут освободить от коммунальных платежей

Парламентарий подчеркнул, что инициатива отдает "дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше". Если законопроект примут, то будут внесены изменения в статьи 14 и 15 федерального закона "О ветеранах"..На нынешний момент ветеранам и инвалидам ВОВ компенсируется 50% расходов на оплату ЖКХ и взноса на капремонт. Ранее сообщалось, что ветерана заставили оплатить налог за подарок на День Победы. Ветерана Великой Отечественной войны из Республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 мая, который она получила от местных властей. Об этом дочь пенсионерки Елена Бабичева рассказала в группе "Типичная Печора" во "ВКонтакте".