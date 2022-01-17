Миллионам россиян ограничили выезд за границу

За 11 месяцев 2021 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вынесла 11 млн постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Невыездных должников стало на 3 млн, или на 37,5%, больше, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство. Отмечается, что около миллиона постановлений вынесено за невыплату алиментов.

На ситуацию повлияла пандемия, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«К сожалению, события последний двух лет достаточно сильно отразились на финансовом положении россиян, что привело к росту должников во всех сферах. Так, например, сейчас каждый десятый банковский кредит находится в просрочке», – подчеркнул он.

По итогам первого полугодия 2021 года суммарная задолженность граждан по кредитам увеличилась на 13,6% с начала года, до 22,64 трлн рублей, указала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Средняя кредитная задолженность российского домохозяйства в этот период составила 414,9 тысячи рублей, в том числе просроченная — 17,4 тыс. При этом доля просроченной задолженности снизилась с 4,5 до 4,2%. Наши наблюдения показывают, что тенденция на снижение просрочки по кредитным долгам связана с повышением платежной дисциплины заемщиков», – отметила эксперт.

По ее словам, средняя сумма долга выросла с 15,7 тысячи рублей до 17,4 тысячи рублей с конца 2020 года. Лазарева рекомендует при подготовке к выезду за рубеж проверить свою кредитную историю и на сайте ФССП убедиться в отсутствии незакрытых исполнительных производств.