Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Почти 500 тысяч: пособие по беременности и родам увеличат

Минимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 63,9 тыс. рублей при родах без осложнений, а максимальный - до 360 тыс. рублей. Об этом сообщило Министерство труда в своем аккаунте в Instagram.

Пособие по беременности и родам увеличат
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве отметили, что минимальные размеры «декретных» выросли за счет повышения МРОТ, а максимальные - за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов.

«Если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70): минимальный размер пособия - 63 932,40 руб., максимальная сумма - 360 164 руб.», - отмечается в сообщении.

Если роды были сложными, то минимальный размер пособия за 156 дней (70+86) составит 71 238,96 руб., а максимальный - 401 325,60 руб. Размер пособия при многоплодной беременности также увеличится. Так, в 2022 году женщины, родившие двоих и более детей, получат минимум 88 592,04 руб. «декретных», а максимальная же сумма составит 499 084,40 руб.

«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

Ранее в список пособий и выплат, подлежащих индексации по уровню инфляции, впервые попал материнский капитал. Таким образом в 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс. рублей. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья уже получала материнский капитал, составит 168,6 тыс. рублей.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители