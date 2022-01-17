Пособие по беременности и родам увеличат

Минимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 63,9 тыс. рублей при родах без осложнений, а максимальный - до 360 тыс. рублей. Об этом сообщило Министерство труда в своем аккаунте в Instagram.

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В ведомстве отметили, что минимальные размеры «декретных» выросли за счет повышения МРОТ, а максимальные - за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов.

«Если роды протекали без осложнений за 140 дней (70+70): минимальный размер пособия - 63 932,40 руб., максимальная сумма - 360 164 руб.», - отмечается в сообщении.

Если роды были сложными, то минимальный размер пособия за 156 дней (70+86) составит 71 238,96 руб., а максимальный - 401 325,60 руб. Размер пособия при многоплодной беременности также увеличится. Так, в 2022 году женщины, родившие двоих и более детей, получат минимум 88 592,04 руб. «декретных», а максимальная же сумма составит 499 084,40 руб.