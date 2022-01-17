Россияне получат солидную доплату к пенсии

С 1 февраля в России социальные выплаты проиндексируют на уровень инфляции - 8,4 процента. Как отмечает DEITA.RU, в итоге размер некоторых прибавок к пенсии составит более четырех тысяч рублей.

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Со следующего месяца вырастут выплаты ветеранам, маткапитал, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации людям, подвергшимся радиоактивному воздействию, надбавки для пенсионеров с инвалидностью.

DEITA.RU отмечает, что пенсионеры с первой группой инвалидности с февраля начнут ежемесячно получать по 4430 рублей прибавки к пенсии. Пенсионерам с инвалидностью второй группы будут выплачивать по 3164 рубля каждый месяц, третьей группы - по 2533 рубля.

С 1 января на 5,9 процента планово выросли страховые пенсии по старости. Фиксированная выплата после индексации составила 6 401 рубль 10 копеек (в 2021-м она равнялась 6 044 рублям 48 копейкам).

В 2021 году средний размер страховых пенсий по старости достиг 16 789 рублей, их индексировали на 6,3 процента. В Минэкономразвития ожидали, что в 2022-м их средний размер составит 18 521 рубль, в 2023 году - 19 477 рублей, в 2024-м - 20 469 рублей.

14 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента - выше уровня инфляции.