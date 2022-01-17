Россияне начали бронировать туры на майские праздники

С начала 2022 года объем бронирований туров в Турцию на майские праздники (1–10 мая) превысил показатели докризисного 2019 года в 1,5 раза. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Travelata.ru.

Глубину продаж туров в страну на майские каникулы оценили в 2%, годом ранее – в 0,3%. В компании уверены, что весной объемы еще вырастут, поскольку туристы покупают туры в среднем за 25 дней до вылета, хотя до пандемии они делали это за 40 дней. В 2021 году россияне делали бронирование за 18 дней.

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Данные Level.Travel свидетельствуют о том, что на Турцию приходится 63% бронирований на майские праздники, на Египет – 15%, на внутренние курорты – 8%. Там считают, что рост активности обусловлен распространением формата гибкой оплаты: туроператоры предлагают сделать предоплату в размере 10%, внеся полную стоимость за две-три недели до вылета.

Спрос не изменился в меньшую сторону даже после подорожания турпакетов. По данным Travelata.ru, в настоящее время средняя стоимость тура в Турцию на майские праздники достигает 109 тысяч рублей, в 2021 году показатель был на 28% ниже (85 тысяч рублей), в 2019 году — на 43% (76 тысяч рублей). По словам гендиректора Travelata.ru Станислава Сацука, спрос сохраняется в связи с тем, что в 2020–2021 годах россияне не могли попасть на турецкие курорты в мае. Эксперт также отметил, что стоимость отдыха там ниже, чем в Египте, куда тур на майские праздники в среднем стоит 149 тысяч рублей.

Турцию воспринимают как страну, куда в условиях пандемии массовому туристу легче попасть из-за неограниченного числа чартерных рейсов туда, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, примерно 20% туристов, или 300 тысяч человек, которые годом ранее из-за пандемии не смогли полететь в Турцию на майские праздники, перенесли свои бронирования на этот год. Эксперт не исключил того, что фокус спроса с Турции сместится на другие страны. Однако это может произойти, если во втором квартале снимут ограничения на авиасообщения на других направлениях.

«У нас накопился огромный отложенный спрос по европейским странам», — отметил Горин.

По итогам майских праздников продажи туроператоров по всем открытым направлениям смогут достигнуть докризисного уровня, полагает он.

В Tez Tour зафиксировали значительный рост бронирований на май. В TUI заявили, что в январе продажи туров на май идут в пять раз активнее, чем годом ранее.