Депутат Госдумы призвал дать льготы большему числу россиян

«На наш взгляд, есть смысл уточнить одну из формулировок для получения статуса „Ветеран труда“. В частности, он присваивается тем, кто начал работу во время Великой Отечественной войны и при этом имеет общий стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин. Возможно, стоит снять эти ограничения и просто начать поощрять граждан за длительный труд, особенно в рабочих специальностях и бюджетных организациях. Нужен новый анализ с привлечением ученых и экспертов», — заметил Михаил Щапов.