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1 час назад

Названы расходы россиян на лечение коронавируса в 2021 году

На 64 млрд рублей аптеки продали в прошлом году лекарств, которые назначаются при лечении коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе оператора системы маркировки "Честный знак" - Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Названы расходы россиян на лечение коронавируса в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дороже всего обошелся россиянам противовирусный препарат умифеновир, на который в общей сложности наши соотечественники потратили 16,8 млрд рублей. Иммуномодулятор интерферон-альфа - 2B они купили на сумму 7,2 млрд рублей, средство для лечения COVID-19 фавипиравир обошлось им в 2,9 млрд рублей, антибиотик дексаметазон, который выписывают врачи при некоторых осложнениях после коронавируса, - в 1 млрд рублей, гормон метилпреднизолон - в 0,8 млрд рублей.

Больше всего за антиковидные препараты в аптеках заплатили жители Москвы и Московской области (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд рублей), рассказал замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. Всего, по его словам, в России было продано 144 млн упаковок лекарств, рекомендованных при лечении коронавируса.

Между тем, пациенты с подтвержденным коронавирусом, которые обратились за помощью в государственную поликлинику по полису, эти препараты сегодня могут получить бесплатно. Помимо них бесплатно также могут выдаваться средства от температуры - парацетомол, например, и некоторые другие. Алгоритм их выдачи отличается в регионах, но в большинстве случаев врач приносит лекарства на дом.

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