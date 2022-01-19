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45 минут назад

Сбербанк отправит 70% сотрудников в Москве на удаленку

Сбербанк в связи с эпидемиологической ситуацией с 20 января переведет на удаленный режим работы 70% сотрудников московских офисов, сообщает ТАСС. Ожидается, что эта мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников банка и членов их семей. Отделения банка будут работать в штатном режиме. Удаленка коснется только сотрудников офисов, работающих в Москве. Подразделения Сбербанка в регионах будут принимать решения самостоятельно. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с призывом перевести сотрудников на дистанционный формат работы везде, где это возможно. Мишустин подчеркнул, что в первую очередь это касается сотрудников пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями. Также премьер напомнил работодателям о необходимости тестирования работников, продолжающих работать очно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна из-за COVID-19 в масштабах всей страны. По его словам, введение отдельных элементов ограничений возможно только на региональном уровне. Песков подчеркнул, что от региона к региону ситуация с COVID-19 может меняться из-за распространения штамма "Омикрон".

Сбербанк отправит 70% сотрудников в Москве на удаленку
Фото: Москва24Москва24
Личный счет,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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