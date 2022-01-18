Россиянам назвали способы сэкономить на горнолыжном отдыхе

Горнолыжный отдых в России может обойтись существенно дешевле, если правильно выбрать время для поездки и тип проживания. Об актуальных предложениях пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса планирования поездок Ozon Travel.

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Специалисты отметили, что можно сэкономить на перелете на российские горнолыжные курорты: во второй половине февраля билеты обойдутся существенно дешевле. Так, средняя стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи и обратно с 29 января по 5 февраля начинается от 8,1 тыс. рублей. А возвратный билет без багажа из столицы в Адлер во второй половине февраля будет стоить уже 3,1 тыс. рублей.

При этом россиян предупредили о росте стоимости перелетов перед праздниками - 23 февраля и 8 марта. В частности, пик стоимости и спроса сейчас приходится на 19 февраля. Если выбрать для отдыха именно эти даты, то в среднем расходы на дорогу могут превысить 30 тыс. рублей.

Что касается размещения, то, по данным Booking.com, в конце января недельное проживание в общем номере хостела неподалеку от горнолыжного курорта Роза Хутор обойдется в районе 8,1 тыс. рублей. В Адлере кровать в общей комнате будет стоить 2,8 тыс. рублей, но придется тратиться на проезд до склонов. Так, электричка в обе стороны обойдется в 672 рубля, автобус — в 306 рублей, такси — в 4,3 тыс. рублей.

Дешевле всего стоит день катания на курорте Архыз - здесь покупка ски-пасса обойдется в 2,3 тыс. рублей. В Шерегеше единый ски-пасс на все подъемники стоит уже 2,4 тыс. рублей, а на Розе Хутор — 3,9 тыс. рублей.