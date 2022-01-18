Зарплаты чиновников выросли на 9,2%

Зарплаты госслужащих в России в 2020 году в среднем увеличились на 9,2% — до 65 800 рублей в месяц, следует из данных Росстата.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Самая высокая средняя зарплата оказалась у сотрудников органов законодательной власти — 110 900 рублей. За 2020 год она выросла на 7,6%. Самая низкая — у представителей судебной власти и прокуратуры — 46 400 рублей. За тот же период она увеличилась на 2,7%.

Чиновники из органов исполнительной власти в 2020 году стали получать на 10,4% больше — в среднем 67 300 рублей в месяц. Зарплаты остальных госслужащих увеличились на 12,3% до 92 000 в среднем.

По данным Росстата, в центральных аппаратах федеральных госорганов зарплаты выросли на 4,8%, до 146 700 рублей. В 2020 году в этой сфере было занято 39 300 гражданских сотрудников.

С 2019 года в официальной российской статистике нет данных о зарплатах чиновников в отдельных федеральных органах. Кроме того, в статистике по доходам госслужащих учитываются все начисленные сотрудникам суммы в денежной и неденежной формах с учетом налогов и компенсации, надбавки и премии.

По данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата в России составила 51 083 рубля. Из этих данных следует, что чиновники зарабатывали на 28,1% больше среднего россиянина. При этом, в том же году 17,8 млн россиян или 12,1% от населения страны имели доходы ниже прожиточного минимума, который на конец года составлял 12 273 рубля в месяц.