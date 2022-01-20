Кому ожидать повышения пенсий в наступившем году

В этом году пенсионеры получат проиндексированную на 8,6 процента пенсию, но вырастет не только она, но и другие выплаты и пособия. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Фото: © Юрий Инякин/ПГ © Юрий Инякин/ПГ

- Елена Васильевна, в январе пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 5,9 процента, однако президент Владимир Путин указал, что этого недостаточно, и поручил провести дополнительную индексацию. Когда повышенную пенсию начнут начислять?

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- Поправки об индексации пенсий на 8,6 процента Правительство в Госдуму уже внесло. Очень высока вероятность, что этот закон примут в самое ближайшее время. Тогда с 1 февраля пенсионеры получат уже увеличенную пенсию. Замечу, что увеличение на 8,6 процента произойдёт по отношению к декабрьскому размеру выплат, так как в январе пенсии уже повысили на 5,9 процента. А за январь люди получат доплату в виде разницы между повышением на 8,6 и 5,9 процента. Её перечислят вместе с февральской пенсией.

- С чем связано решение о дополнительном увеличении пенсий?

- В соответствии с действующим законодательством индексация пенсий производится с 1 января каждый год с таким расчётом, чтобы к 2024 году средний размер пенсий по стране составлял 20 тысяч рублей. При расчёте величины повышения ориентируются на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год, поэтому в закон о бюджете закладывали процент несколько выше, чем прогнозируемый уровень инфляции. Однако бюджет верстается раньше, чем подсчитывают точный уровень инфляции. Так произошло и в этом году. Когда шла работа над бюджетом, инфляция прогнозировалась на уровне четырёх процентов и пенсии было решено проиндексировать на 5,9 процента. Однако позже стало очевидно, что инфляция будет выше прогнозной. На это и указал президент. Пенсии, по его словам, не должны индексироваться на меньшую величину, чем уровень инфляции.

- Как будут повышать в течение 2022 года другие выплаты?

- У нас есть несколько дат, когда индексируют различные виды федеральных выплат, и их стоит помнить, чтобы не быть обманутыми всевозможной фейковой информацией. С 1 января индексируют страховые пенсии — их три вида: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца.

Следующая дата — 1 февраля, когда индексируют размеры ежемесячных денежных выплат. Их получают в том числе инвалиды всех групп, чернобыльцы, вдовы погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. ЕДВ ежегодно увеличивают на уровень фактической инфляции за прошедший год.

Когда разрабатывают закон о бюджете, в него вносят прогнозную величину. Точная сумма индексации подтвердится ближе к 1 февраля.

Также в феврале проиндексируют материнский капитал. До этого года его индексировали по прогнозному уровню инфляции. Но в декабре 2021 года приняли закон, согласно которому, начиная с 1 февраля 2022 года маткапитал будут индексировать по фактической величине инфляции за прошедший год. Поэтому этот коэффициент мы тоже ждём в ближайшее время.

Следующая дата — это 1 апреля. С этого дня повышают социальные и государственные пенсии. Социальные пенсии выплачивают тем, кто не имеет необходимого для назначения страховой пенсии количества пенсионных коэффициентов и стажа работы. При этом их назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Государственные пенсии выплачивают в том числе таким категориям, как участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Эти пенсии повышают на уровень коэффициента роста прожиточного минимума за прошедший год. В бюджете на этот год заложена индексация на 7,7 процента, но это пока также лишь прогнозная величина. Точно её определят ближе к апрелю.

С 1 августа пересчитывают пенсию пенсионерам, которые работали в предшествующем году и уплачивали страховой взнос в Пенсионную систему. Продолжают эти люди работать сейчас или уже нет, значения не имеет.

- Доход некоторых пенсионеров не дотягивает до уровня прожиточного минимума в регионе — в этом случае им положена социальная доплата к пенсии до этой величины. Как меняется эта доплата при индексации пенсий?