Кому ожидать повышения пенсий в наступившем году

В этом году пенсионеры получат проиндексированную на 8,6 процента пенсию, но вырастет не только она, но и другие выплаты и пособия. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
- Елена Васильевна, в январе пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 5,9 процента, однако президент Владимир Путин указал, что этого недостаточно, и поручил провести дополнительную индексацию. Когда повышенную пенсию начнут начислять?
- Поправки об индексации пенсий на 8,6 процента Правительство в Госдуму уже внесло. Очень высока вероятность, что этот закон примут в самое ближайшее время. Тогда с 1 февраля пенсионеры получат уже увеличенную пенсию. Замечу, что увеличение на 8,6 процента произойдёт по отношению к декабрьскому размеру выплат, так как в январе пенсии уже повысили на 5,9 процента. А за январь люди получат доплату в виде разницы между повышением на 8,6 и 5,9 процента. Её перечислят вместе с февральской пенсией.
- С чем связано решение о дополнительном увеличении пенсий?
- В соответствии с действующим законодательством индексация пенсий производится с 1 января каждый год с таким расчётом, чтобы к 2024 году средний размер пенсий по стране составлял 20 тысяч рублей. При расчёте величины повышения ориентируются на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год, поэтому в закон о бюджете закладывали процент несколько выше, чем прогнозируемый уровень инфляции. Однако бюджет верстается раньше, чем подсчитывают точный уровень инфляции. Так произошло и в этом году. Когда шла работа над бюджетом, инфляция прогнозировалась на уровне четырёх процентов и пенсии было решено проиндексировать на 5,9 процента. Однако позже стало очевидно, что инфляция будет выше прогнозной. На это и указал президент. Пенсии, по его словам, не должны индексироваться на меньшую величину, чем уровень инфляции.
- Как будут повышать в течение 2022 года другие выплаты?
- У нас есть несколько дат, когда индексируют различные виды федеральных выплат, и их стоит помнить, чтобы не быть обманутыми всевозможной фейковой информацией. С 1 января индексируют страховые пенсии — их три вида: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца.
Следующая дата — 1 февраля, когда индексируют размеры ежемесячных денежных выплат. Их получают в том числе инвалиды всех групп, чернобыльцы, вдовы погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. ЕДВ ежегодно увеличивают на уровень фактической инфляции за прошедший год.
Когда разрабатывают закон о бюджете, в него вносят прогнозную величину. Точная сумма индексации подтвердится ближе к 1 февраля.
Также в феврале проиндексируют материнский капитал. До этого года его индексировали по прогнозному уровню инфляции. Но в декабре 2021 года приняли закон, согласно которому, начиная с 1 февраля 2022 года маткапитал будут индексировать по фактической величине инфляции за прошедший год. Поэтому этот коэффициент мы тоже ждём в ближайшее время.
Следующая дата — это 1 апреля. С этого дня повышают социальные и государственные пенсии. Социальные пенсии выплачивают тем, кто не имеет необходимого для назначения страховой пенсии количества пенсионных коэффициентов и стажа работы. При этом их назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Государственные пенсии выплачивают в том числе таким категориям, как участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Эти пенсии повышают на уровень коэффициента роста прожиточного минимума за прошедший год. В бюджете на этот год заложена индексация на 7,7 процента, но это пока также лишь прогнозная величина. Точно её определят ближе к апрелю.
С 1 августа пересчитывают пенсию пенсионерам, которые работали в предшествующем году и уплачивали страховой взнос в Пенсионную систему. Продолжают эти люди работать сейчас или уже нет, значения не имеет.
- Доход некоторых пенсионеров не дотягивает до уровня прожиточного минимума в регионе — в этом случае им положена социальная доплата к пенсии до этой величины. Как меняется эта доплата при индексации пенсий?
- К сожалению, очень долгое время закон работал так, что индексировали положенную человеку пенсию, и если после этого доход вновь не дотягивал до прожиточного минимума, его опять доводили до этого показателя социальной доплатой. Таким образом, фактически человек индексацию не чувствовал: как получал он до повышения прожиточный минимум в регионе, так и продолжал его получать. Но не так давно внесли изменения в законодательство, в соответствии с которыми люди, которым начисляют доплату до прожиточного минимума, тоже стали получать повышенные пенсии. Как расчёт происходит теперь? Выплаты, которые положены человеку, индексируют уже после доведения их социальной доплатой до прожиточного минимума. Например, человеку к выплате назначена пенсия шесть тысяч рублей, а прожиточный минимум в регионе десять тысяч рублей. Так вот, сначала доход социальной доплатой доводят до десяти тысяч рублей, а уже после проводят индексацию той пенсии, которую человек заработал.