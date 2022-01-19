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23 минуты назад

Ситуация с закредитованностью россиян стала критичной

Закредитованность россиян достигает критического уровня. Почти половина заемщиков (45%) берут новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Ситуация с закредитованностью россиян стала критичной
Фото: ТАССТАСС

Также опрос показал, что по 13% респондентов влезают в долги ради прохождения лечения и ремонта. По 10% россиян берут ссуду на образование и покупку бытовой техники. 8% берут кредиты на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля.

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Объемы потребкредитования продолжают расти. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,64 млн потребкредитов, что на 5% больше, чем годом ранее. По данным исследования КонфОП, большинство россиян берут кредит для погашения уже имеющейся задолженности. Это означает высокую степень закредитованности заемщиков, которые оказываются не в состоянии справиться со своими долговыми обязательствами, отметил председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. В итоге граждане лишь наращивают кредитную нагрузку, все больше загоняя себя в финансовую петлю, отметил он.

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ЦБ давно обеспокоен ситуацией с необеспеченным кредитованием. 31% новых выдач в III квартале 2021 года пришелся на заемщиков с показателем долговой нагрузки в 80% и выше.

Регулятор начал ужесточать требования по резервированию рискованных кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). С середины 2022 года ЦБ будет применять запреты банкам и МФО на сверхлимитные выдачи новых таких кредитов. Заемщики находятся под дополнительным давлением ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, который в декабре повысил ключевую ставку с 4,25% до 8,5%, что привело к удорожанию стоимости и банковских кредитов.

«Ситуация гораздо плачевнее и опаснее, чем видится на первый взгляд. К сожалению, в общем объеме заемщиков, перекредитовывающихся для обслуживания своих прежних долгов, примерно треть тех, кто обращаются за заемными средствами уже не в банки», — отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она сообщила, что у некоторых дефолтных заемщиков в своей кредитной истории есть два-три крупных кредита, иногда несколько кредиток и 20–30 займов в МФО.

Ранее сообщалось, что, по данным «Кредистория», российские банки в декабре нарастили выдачу кредитных карт на 11% — до рекордных 2,1 миллиона кредиток. Всего за 2021 год россияне оформили 17,1 миллиона кредитных карт, что в полтора раза больше показателя за 2020 год.

Личный счет,Дмитрий Янин,Центральный банк России,газета "Известия",
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