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21 минуту назад

Раскрыта стоимость «вакцинного тура» в Турцию

Власти Турции с 2022 года разрешили иностранцам платно вакцинироваться от коронавируса доступными в стране препаратами. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, во сколько это обойдется россиянам.

Раскрыта стоимость «вакцинного тура» в Турцию
Фото: ReutersReuters

У туроператора «Русский Экспресс» поездка за прививкой в Стамбул обойдется минимум в 46 400 рублей с человека за полный пакет. В эту сумму включен перелет из Москвы в Стамбул и обратно, проживание (две ночи в отеле), трансфер из аэропорта до отеля и обратно, а также в пункт вакцинации. Пакеты на 3 ночи в Стамбуле стартуют от 49 400 рублей с человека, на 4 ночи – от 52 500 рублей.

Приезжать в Турцию нужно будет два раза, так как вакцина Pfizer является двухкомпонентной – вторая доза вводится через 21 день после первой.

«Туристы едут прививаться за рубеж не из недоверия к отечественным вакцинам (напротив, многие из них прошли полную вакцинацию «Спутником»), а за сертификатом, который дает возможность путешествовать по закрытым для россиян странам. Сертификат о двукратной вакцинации Pfizer, полученный в Турции, действителен в Европе, а также для получения визы в США», – сказано в сообщении.

«Русский Экспресс» организует «прививочные туры» в Сербию, Армению, Хорватию и Грецию. Соответственно, Турция стала пятой страной, куда эта компания направляет туристов.

19 января исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила «Прайм», что крупные российские туроператоры по Турции еще не успели сформировать вакцинные туры в эту страну. Это, по ее словам, может занять несколько недель.

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