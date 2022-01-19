Раскрыта стоимость «вакцинного тура» в Турцию

Власти Турции с 2022 года разрешили иностранцам платно вакцинироваться от коронавируса доступными в стране препаратами. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, во сколько это обойдется россиянам.

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У туроператора «Русский Экспресс» поездка за прививкой в Стамбул обойдется минимум в 46 400 рублей с человека за полный пакет. В эту сумму включен перелет из Москвы в Стамбул и обратно, проживание (две ночи в отеле), трансфер из аэропорта до отеля и обратно, а также в пункт вакцинации. Пакеты на 3 ночи в Стамбуле стартуют от 49 400 рублей с человека, на 4 ночи – от 52 500 рублей.

Приезжать в Турцию нужно будет два раза, так как вакцина Pfizer является двухкомпонентной – вторая доза вводится через 21 день после первой.

«Туристы едут прививаться за рубеж не из недоверия к отечественным вакцинам (напротив, многие из них прошли полную вакцинацию «Спутником»), а за сертификатом, который дает возможность путешествовать по закрытым для россиян странам. Сертификат о двукратной вакцинации Pfizer, полученный в Турции, действителен в Европе, а также для получения визы в США», – сказано в сообщении.

«Русский Экспресс» организует «прививочные туры» в Сербию, Армению, Хорватию и Грецию. Соответственно, Турция стала пятой страной, куда эта компания направляет туристов.