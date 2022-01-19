Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале

Она уточнила, что за январь пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая повышена на 5,9%.

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"Я полагаю, что до конца января это решение будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена", - пояснила Бибикова.

По словам сенатора, если Госдума 20 января примет соответствующий закон, то Совфед успеет рассмотреть и одобрить документ 26 января.