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32 минуты назад

Названы сроки поступления проиндексированной на 8,6% пенсии

Российские пенсионеры уже в феврале 2022 года получат проиндексированную на 8,6% пенсию, заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Об этом сообщает ТАСС.

Названы сроки поступления проиндексированной на 8,6% пенсии
Фото: ТАССТАСС

Бибикова пояснила, что за январь 2022 года после вступления в силу соответствующего закона граждане с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.

«Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», – цитирует ее агентство.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки, предполагающие индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил ранее, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.

12 января президент Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6% – чуть выше уровня инфляции. Он объяснил, что повысить пенсии таким образом нужно в связи с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам рост их расходов, которые возникли из-за выросшей в 2021 году инфляции. Годом ранее она составляла 4,9%.

13 января Росстат сообщил, что инфляция в России в декабре 2021 года составила 0,82%, а в целом за 2021 год – 8,39%.

Личный счет,Елена Бибикова,Александр Жуков,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,Росстат,
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