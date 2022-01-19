В Башкирии в 2021 году на 100% выполнили показатели по обеспечению больниц оборудованием

УФА, 19 января. /ТАСС/. Медицинское оборудование по нацпроекту "Здравоохранение" получили более 40 медучреждений Башкирии в 2021 году, показатель исполнен на 100%. Общее финансирование нацпроекта превысило 2,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в региональном проектном офисе правительства республики.

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"Поставлено медицинское оборудование: 11 единиц - для республиканского онкодиспансера, а также онкоотделений в структуре медицинских организаций, 32 единицы - для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе два компьютерных томографа (КТ), ангиограф, введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф (МРТ) в городской больнице № 1 г. Октябрьский, что составляет 100% от плана на 2021 год", - говорится в сообщении.

Так, оборудование поставлено в больницы городов Стерлитамак, Салават, Кумертау, республиканский онкологический диспансер в Уфе. Среди наименований аппараты МРТ, мультиспиральные КТ. Кроме этого, открыто пять центров онкологической амбулаторной помощи на базе поликлиник в Уфе, Салавате, Сибае, Дуванском и Бирском районах, что также составляет 100% от плана.

По данным департамента, общее финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в республике в 2021 году превысило 2,5 млрд рублей, из них свыше 2 млрд выделены федеральным бюджетом. Ранее сообщалось, что республика также получит до 2025 года порядка 15 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Планируется построить более 500 объектов оказания первичной медицинской помощи, капитально отремонтировать 70 учреждений, закупить более 600 автомобилей для перевозки пациентов и доставки медработников.