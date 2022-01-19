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1 час назад

20 января 2022 года некоторым клиентам «Сбера» придут выплаты от ПФР на карту

<p>Представители Пенсионного фонда России обнародовали информацию о том, что в ближайшее время стартует этап выплат за текущий месяц по линии пенсионного ведомства. Отмечается, что 20 января 2022 года владельцам карт, принадлежащих банку &laquo;Сбер&raquo;, будут поступать выплаты.&nbsp;</p> <p>Информацию предоставил новостной <a href="https://novostivl.ru/post/236721/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портал</a> NVL.&nbsp;</p> <p>Отмечается, что сейчас речь идет о получении пенсионных выплат за январь, а также других соцвыплат, которые проходят по линии Пенсионного фонда России. Известно, что жители Санкт-Петербурга получат выплаты уже в четверг.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Сбербанк России,
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