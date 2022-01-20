Для рынка труда подготовили новые меры поддержки

Минтруд подготовит новый план содействия занятости и поддержки безработных граждан с учетом Международного опыта и рекомендаций Счетной палаты. Планируется, что проект документа ведомство представит в Правительство весной этого года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем ежегодном отчете аудиторы обратили внимание на краткосрочность прежних мер, большинство из которых были реализованы еще в 2020 году, но благодаря им в период пандемии удалось сохранить более 9,5 млн рабочих мест. В Счетной палате отмечают, что сегодня нужен план содействия занятости и поддержки безработных граждан на весь период, пока есть риск распространения коронавируса, а также на дальнейшую перспективу.

Видео дня

Несмотря на то, что ситуация на рынке труда стабилизировалась, работа над решением актуальных задач в сфере занятости продолжится, сообщили в пресс-службе Минтруда: разрабатываются долгосрочные программы по содействию трудоустройства молодежи, план по снижению теневой занятости, а также модернизация центров занятости с созданием новых сервисов, которые помогают гражданам адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда. По словам замминистра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, примерно к апрелю ведомство планирует оценить эффективность уже принимаемых мер и скорректирует их условия.

Между тем, численность занятого населения сегодня превышает 72 млн человек, уровень безработицы еще в августе прошлого года вернулся к допандемическим значениям (4,7%). В разгар коронавируса (в августе 2020 года) она составляла 6,4%, численность безработных достигала 4,3 млн человек, что на 25% больше 2019 года. К июлю 2021 года зарегистрированных безработных было 1,2 млн человек.

По данным Счетной палаты, всего на сохранение рабочих мест в 2020-2021 гг. было направлено 91,1 млрд рублей федеральных средств. Из них небольшие компании, сохранившие не менее 90% штата, получили субсидии в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного работника. Такая "инвестиция" государства помогла сохранить почти четыре млн рабочих мест. Многие меры поддержки были направлены именно на малый и средний бизнес, который оказался наиболее уязвимым перед негативным воздействием пандемии. Например, ему отсрочили уплату страховых взносов. Сам бизнес тоже внес свой вклад в борьбу с последствиями коронавируса и стал чаще переводить сотрудников на неполный и удаленный режим работы. В ноябре 2020 года дистанционно работало почти 3,7 млн человек или около 6,5% трудоспособного населения: в 100 раз больше, чем в 2019 году.

Более 205 млрд рублей правительство направило в помощь гражданам, потерявшим работу. В период роста безработицы в три раза с 1,5 до 4,5 тысяч рублей было увеличено минимальное пособие соискателям в центрах занятости, помимо этого по три тысячи на каждого ребенка ежемесячно выплачивались родителям, которые встали на учет по безработице. Средний размер пособия в 2020 году, выплаченного за весь период поиска работы (в среднем - это 2,5 месяца), составил на одного человека 29,7 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем безработные граждане могли бы получить.

Всего дополнительными мерами поддержки было охвачено почти 15 млн человек и 1,6 млн организаций.

Регионы также оказывали помощь гражданам и бизнесу в содействии занятости. Например, в республике Крым и Приморском крае выделялись дополнительные субсидии на возмещение части затрат работодателей на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения, в Амурской области на период поиска подходящей подходящей вакансии людей привлекали к оплачиваемым общественным работам.

В 2020 году на содействие занятости регионы потратили почти в 22 раза больше средств, чем в доковидном 2019 году, следует из отчета аудиторов. В результате в восьми из них уровень занятости на 8% даже превысил средний по стране: это северные, сибирские и дальневосточные территории. Наиболее сложная ситуация традиционно наблюдалась на Северном Кавказе, в Тыве и Республике Алтай.

В Счетной палате также обратили внимание, на меры поддержки занятости, которые в пиковые периоды пандемии вводились за рубежом. Например, для отдельных категорий работников применялся режим "временной безработицы", который позволял людям работать на условиях сокращенной рабочей недели или не работать несколько дней в течение месяца и получать в этот период пособие, трудовые договоры в этот период с ними не расторгались. Схему временной безработицы, например, использовали около 30% работников в бельгийских компаниях.