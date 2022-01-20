Один штраф в России захотели увеличить в 10 раз

В России за нарушение пожарной безопасности в лесу хотят наказывать строже. Штрафы для граждан могут увеличить в 10 раз, а для юридических лиц — в два раза. Такие поправки в КоАП Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в рамках весенней сессии, сообщается на думском сайте.

Согласно документу, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах россиян предлагается штрафовать на сумму от 15 до 30 тысяч рублей (сейчас сумма варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей). Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей (сейчас от 10 до 20 тысяч рублей). Юридических лиц хотят штрафовать на сумму от 100 до 400 тысяч рублей (сейчас от 50 до 200 тысяч рублей).

Кроме того, штраф на сумму от 30 до 40 тысяч рублей можно будет получить за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности рядом с лесом. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

Данную инициативу внесло Заксобрание Кемеровской области. Отмечается, что лишь в 2019 году в регионе зарегистрировали 56 лесных пожаров на общей площади более 540 гектаров. Вместе с тем установлено, что в 75 процентов случаев пожары в Кузбассе произошли в результате деятельности человека, пишет «Парламентская газета».