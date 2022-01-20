Меры господдержки семей с детьми предложили расширить

Общественная палата России предлагает расширить меры государственной поддержки семей с детьми. Речь идет о субсидировании половины аренды жилья, снижении ставок по ипотеке, выплате ежемесячного пособия на каждого ребенка до 18 лет и сертификатах на услуги няни для детей до трех лет. Об этом пишут «Известия».
Предложения в скором времени будут направлены вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.
Кроме того, в области образования предлагаются преференции, которые предполагают бесплатное дополнительное образование и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей. Также в ОП РФ считают необходимым субсидировать обучение в вузах. В Общественной палате обсуждают и вопрос доплаты к пенсии 10% за трех детей и по 5% за каждого следующего ребенка. Кроме того, в ОП РФ считают необходимым включить в меры поддержки помощь родителям в уходе за детьми и его совмещении с работой. Матерям, как отмечают там, нужно предоставить право выбора гибкого графика и дистанционной работы.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты подчеркнули, что в России действует целый ряд мер поддержки семей с детьми, и линейка этих инструментов постоянно расширяется.
Сейчас актуальны любые дополнительные меры поддержки, поскольку в стране сложилась сложная демографическая ситуация, подчеркнул председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Другое дело, что необходимо соблюдать принцип адресности, чтобы помощь получали именно те, кому она нужна, и чтобы предложенные инструменты достигали своей цели, как, например, программа материнского капитала, которая оправдала себя», — отметил он.
Нилов также считает, что финансирование должно идти из федерального бюджета. Он отметил достаточный объем средств в Фонде национального благосостояния.
Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что меры поддержки должны быть более конкретными.
«Помощь должен получать тот, кто в ней нуждается, то есть необходимо обязательно установить порог, с которого она станет доступна», — подчеркнула она.
По ее мнению, предложения Общественной палаты в нынешнем виде слишком обтекаемые и сложно реализуемые. Также Храпылина выступает за комплексную поддержку: нельзя отдавать все значимые преференции одной категории населения.
Ранее в январе Пенсионный фонд РФ сообщил, что семьи с детьми могут претендовать на ряд выплат. Одна из них - единовременная выплата по беременности и родам. Ее могут получить неработающие женщины в отпуске по беременности и родам, а также усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. Выплата полагается в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. Размер ежемесячной выплаты составляет 708,23 рубля.