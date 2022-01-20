Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
10 минут назад

Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6 процента

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении индексацию пенсий на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6 процента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 января президент Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента - выше уровня инфляции.

Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после этого (с учетом уже прошедшей в январе индексации на 5,9 процента) составит в среднем 1 400 рублей.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после дополнительной индексации составит 18 984 рубля.

С 1 января на 5,9 процента планово выросли страховые пенсии по старости. Фиксированная выплата после индексации составила 6 401 рубль 10 копеек (в 2021-м она равнялась 6 044 рублям 48 копейкам).

Кроме того, каждый год 1 апреля по всей России происходит индексация социальных пенсий. Социальные пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В 2021-м социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей. Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказывал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента.

Индексации пенсий и соцдоплат происходят автоматически, пенсионерам не нужно подавать для этого заявлений в Пенсионный фонд.

Личный счет,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители