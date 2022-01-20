Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6 процента

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении индексацию пенсий на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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14 января президент Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента - выше уровня инфляции.

Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после этого (с учетом уже прошедшей в январе индексации на 5,9 процента) составит в среднем 1 400 рублей.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после дополнительной индексации составит 18 984 рубля.

С 1 января на 5,9 процента планово выросли страховые пенсии по старости. Фиксированная выплата после индексации составила 6 401 рубль 10 копеек (в 2021-м она равнялась 6 044 рублям 48 копейкам).

Кроме того, каждый год 1 апреля по всей России происходит индексация социальных пенсий. Социальные пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В 2021-м социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей. Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказывал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента.