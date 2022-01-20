В ЦБ назвали способ отслеживания майнеров

Правоохранительные органы смогут выявлять майнеров по энергопотреблению. Возможно, будут взаимодействовать несколько ведомств, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизавету Данилову.

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«Мы видим роль правоохранительных органов в выявлении такой деятельности. Видимо, взаимодействие нескольких ведомств возможно», - сказала Данилова журналистам в ответ на вопрос о способах выявления майнеров и участниках этого процесса.

Она сообщила о способе отслеживать майнеров по энергопотреблению.

«Отслеживать майнеров, наверное, возможно по какой-то активности в части потребления электроэнергии. Я думаю, что уже наработаны способы по выявлению такой деятельности», - пояснила она.

Ранее Данилова сообщила, что майнинг криптовалют ставит под сомнение возможность достижения целей углеродной нейтральности, так как способствует увеличению углеродного следа, пишет ТАСС.

Ранее в четверг Банк России опубликовал доклад «Крипотовалюты: тренды, риски, меры», где предложил ввести запрет на территории России на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. По мнению регулятора, текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности. В частности, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, который ставит под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки страны.