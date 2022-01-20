В ЦБ спрогнозировали будущее наличных денег

Наличные деньги останутся востребованы в ближайшие годы, считает заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

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«Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит», - сказал Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что спрос у населения сохраняется не только на банкноты, но и на монеты. По мнению зампреда ЦБ, хождение монет в обиходе говорит о том, что «эта монета нужна».

В 2021 году Банк России анонсировал запуск в 2022 году пилотного проекта по сбору монет у населения через специальные устройства. После сбора монет ЦБ планирует вернуть их в обращение, решив проблему с недостатком, возникшую в период распространения коронавируса и связанных с этим ограничений.