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34 минуты назад

В ЦБ спрогнозировали будущее наличных денег

Наличные деньги останутся востребованы в ближайшие годы, считает заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

В ЦБ спрогнозировали будущее наличных денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит», - сказал Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ, его слова приводит ТАСС.

Россияне начали отказываться от наличных

Он отметил, что спрос у населения сохраняется не только на банкноты, но и на монеты. По мнению зампреда ЦБ, хождение монет в обиходе говорит о том, что «эта монета нужна».

В 2021 году Банк России анонсировал запуск в 2022 году пилотного проекта по сбору монет у населения через специальные устройства. После сбора монет ЦБ планирует вернуть их в обращение, решив проблему с недостатком, возникшую в период распространения коронавируса и связанных с этим ограничений.

По данным регулятора, в 2020 году из обращения вернулось только 46% монет - на четверть меньше, чем годом ранее.

Личный счет,Михаил Алексеев,ВШЭ,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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