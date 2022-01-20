Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
1 час назад

В России появятся новые сторублевки

Центробанк России представит новую банкноту в 100 рублей в ближайшие месяцы или недели. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ, сообщает ТАСС.

В России появятся новые сторублевки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», - сказал Алексеев.

В марте 2021 году в ЦБ объявили о планах по модернизации банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Зампред регулятора Михаил Алексеев отмечал, что пришло время «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах».

Первой обновится 100-рублевая купюра. На ней будут изображены Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня телецентра на Шаболовке и главное здание МГУ.

Новые 1000 и 5000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

Личный счет,Михаил Алексеев,ВШЭ,МГУ,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители