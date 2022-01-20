В России появятся новые сторублевки

Центробанк России представит новую банкноту в 100 рублей в ближайшие месяцы или недели. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ, сообщает ТАСС.

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«Я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», - сказал Алексеев.

В марте 2021 году в ЦБ объявили о планах по модернизации банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Зампред регулятора Михаил Алексеев отмечал, что пришло время «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах».

Первой обновится 100-рублевая купюра. На ней будут изображены Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня телецентра на Шаболовке и главное здание МГУ.