Охватят более 2 млн россиян: в ПФР предупредили о досрочных выплатах

Больше 2 млн россиян получат пособия за январь от Пенсионного фонда досрочно, то есть до конца этого месяца. По стандартному графику они должны быть начислены в феврале. Это выплаты, которые ранее назначали органы соцзащиты, сообщили в пресс-службе ведомства.

В их числе - ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка или при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие по беременности и ежемесячное пособие на ребенка жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

"До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отделения "Почты России" и другие почтовые организации приступили к досрочной доставке 15 января, банки начали зачисление средств 17 января.

В феврале пособия за январь будут выплачиваться только по новым назначениям - тем, кто обратится за мерами поддержки в Пенсионный фонд и центры госуслуг в январе и феврале. Заявления на новые выплаты уже подали 50 тысяч человек.

С марта перечисление средств вернется к обычному графику, уточнили в Пенсионном фонде. То есть, начиная с весны, за предыдущий месяц они будут выплачиваются уже в новом месяце.

Наибольший объем выплат в рамках переданных из соцзащиты мер получают семьи с детьми: например, неработающие родители и опекуны детей до 1,5 лет, которым полагается ежемесячное пособие по уходу, или семьи умерших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, имеющие право на ряд компенсаций.

Автоматически в России будут назначаться только те выплаты, которые граждане получали ранее. Для получения новых государственных платежей придется обращаться в Пенсионный фонд. Об этом заявили в отделении ПФР по Владимирской области.

«Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплата еще не назначена, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда», — говорится на официальном сайте организации.

Также отмечается, что следить за статусом заявления можно с помощью Единого контакт-центра. Номер: 8-800-6-000-000.

В россии есть пять категорий граждан, которые получают государственные выплаты. Среди них — неработающие, которые имеют детей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные россияне, инвалиды, военные и члены их семей.

С начала 2022 года Пенсионный фонд РФ начал предоставлять 17 видов социальной поддержки по принципу «единого окна». Ранее их назначали органы социальной защиты населения и Роструд. Изменения коснулись выплат семьям с детьми, вдовам военных и силовиков, а также пострадавшим от радиации во время техногенных катастроф.

«Пенсионный фонд начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически», — сообщается на официальном сайте ПФР.

Для оформления социальной помощи гражданам достаточно будет подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Также россиянам не нужно будет подтверждать свое право на помощь от государства. ПФР сам запросит нужную информацию в других ведомствах.

Меры социальной поддержки будут объединены в пять больших групп. Это выплаты семьям с детьми, семьям погибших военных, инвалидам, имеющим транспорт, реабилитированным жертвам политических репрессий и гражданам, подвергшимся радиации. В последнюю группу входят пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и во время испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Всего выплаты охватывают более двух миллионов человек.

О том, что в России планируют упростить процедуру получения 17 мер социальной поддержки, ранее сообщил замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об изменении системы начисления выплат от государства. Некоторые из них будут назначать без заявления со стороны гражданина, передает RT. Изменения коснутся пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременных выплат при рождении ребенка.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении утвердили поправку о повышенной индексации пенсий в размере 8,6 процента, что больше фактической инфляции по итогам 2021 года, сообщает РИА Новости.

Действие закона будет иметь обратную силу, то есть увеличенная пенсия будет выплачиваться с 1 января.

Совет Федерации рассмотрит поправки о повышении пенсий на заседании 26 января. Документ включен в повестку верхней палаты парламента.

Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля. Повышение коснется 30,8 миллиона неработающих россиян, получающих страховые пенсии. На эти цели потратят 170 миллиардов рублей.

В законе о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента. Такие параметры были связаны с прогнозом годовой инфляции на момент обсуждения документа. Однако в реальности по итогам года рост цен достиг 8,39 процента, при этом продуктовая инфляция превысила 10 процентов.

Изменить размер индексации пенсий предложил президент России Владимир Путин. По его словам, принятые ранее решения по повышению уровня жизни пенсионеров были недостаточными. Если вычесть инфляцию, то средняя пенсия после новой индексации вырастет на 300 рублей в месяц по сравнению с 2021 годом.

Средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит 18 984 рубля. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков. Выплаты проиндексируют на 8,6%, как ранее объявил президент Владимир Путин. В Минтруде уточнили, что в 2023 году размер пенсии по старости составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей, корректировку нормативной базы проведут в ближайшее время.

В ведомстве добавили, что после принятия поправок россияне получат выплаты в повышенном размере, а также доплаты за первые месяцы года.

По данным Минтруда, общий объём дополнительных расходов из-за повышенной индексации пенсий в 2022–2024 годах составит более 500 млрд: в 2022 году — 172,7 млрд рублей, в 2023 году — 178,3 млрд рублей, в 2024 году — 188,9 миллиарда рублей.

В министерстве уточнили, что индексация коснётся 30,8 млн неработающих россиян, которые получают страховую пенсию.

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6 %. По поручению президента России Владимира Путина, пенсии россиян вырастут с 1 января 2022 года. Однако прибавку к выплатам получат не все. Кому не проиндексируют пенсии, сообщили СМИ.

«Не всем пенсионерам в феврале придет пенсия в увеличенном размере. Некоторым категориям пожилых россиян выплаты индексировать не будут», – пишут медиа.

Депутаты Госдумы единогласно приняли законопрoект о повышенной индексации страховых пенсий. С января текущего года части российских пенсионеров проиндексируют выплаты на 8,6 % по поручению президента России Владимира Путина. Однако некоторых россиян повышение пенсий не коснется.

Как объяснили специалисты, прибавку к пенсии не получат работающие пенсионеры. Кроме того, январская индексация не затронет получателей социальных пенсий. Россияне, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, прибавку начнут получать только в апреле, сообщает «АиФ».

Эксперт Пенсионного фонда России объяснили, ждать ли пенсионерам единовременную выплату в размере 5000 рублей в феврале. Об этом сообщили СМИ.

«Такой выплаты на данный момент нет», – заявили в ведомстве.

Российские пенсионеры после информации о рекордной индексации пенсий в феврале, которая затронет только неработающих пожилых россиян, начали интересоваться новой единовременной выплатой всем пенсионерам. Неизвестные источники распространили сведения о выплате в размере 5000 рублей, которую пожилые россияне получат в феврале текущего года.

Однако в ПФР данную информацию не подтвердили. На вопросы журналистов о предполагаемых выплатах эксперты ответили, что сейчас такие средства выплачивать не планируют, сообщает Primpress.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала в беседе с корреспондентом «Прайма», что выйти на пенсию раньше срока можно по нескольким основаниям. Она отметила, что такую пенсию могут получить люди предпенсионного возраста, которые потеряли работу по не зависящим от них причинам, например, из-за ликвидации организации или сокращения штата. При выполнении нужных условий им доступна пенсия по безработице.

«Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке», — объяснила Финогенова.

По словам финансиста, выйти на пенсию раньше срока можно со стажем работы не меньше 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. Тогда на «заслуженный отдых» мужчины могут уйти уже в 60 лет, а женщины — в 55.

Право выйти на пенсию на 5 лет раньше есть у россиян, которые работали в условиях Крайнего Севера. На досрочные выплаты также могут претендовать многодетные гражданки РФ с не менее 15 годами страхового стажа, родители и опекуны детей-инвалидов. При этом необходимым условием станет воспитание детей как минимум до достижения ими 8-летнего возраста.

На досрочную пенсию отправляются также учителя и медицинские работники.

«Для учителей будет необходимо выработать 25 лет педагогического стража (выслуга лет) плюс 4 года сверх, а для медицинских работников требуется 30 лет стража в городе и 25 лет на селе плюс также 4 года сверх. Таким образом, для тех, чья выслуга лет будет достигнута в 2022 году, выход на пенсию состоится в 2026 году», — перечислила финансист.

В Госдуме предложили выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80, соответствующий законопроект внесла на рассмотрение на партия «Справедливая Россия — За правду». Главным аргументом стало то, что многие пенсионеры-мужчины не доживают до 65 лет. Об этом написал лидер фракции Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

Логика простая. Многие мужчины не доживают до 65 лет, да и вообще мало кто из пенсионеров сегодня доживает до 80 лет. Мы считаем, что выплачивать повышенную пенсию с 75 лет будет более чем справедливо, — написал парламентарий.

Тем не менее Миронов выразил уверенность в том, что предложение будет отклонено парламентским большинством, которым обладает партия «Единая Россия». Политик отметил, что сначала законопроект отклонят, а затем политические соперники внесут в нижнюю палату парламента своё предложение, которое будет полностью повторять предыдущее.

Пенсионный фонд предупредил о появлении новой схемы мошенников, жертвами которых становятся пенсионеры.

Суть обмана заключается в том, что преступники предлагают с помощью фейковых сайтов проиндексировать пенсию гражданина. Услуга, естественно, платная.