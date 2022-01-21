Названы лучшие для покупки валюты дни недели

Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик в беседе с агентством «Прайм» отметила, что рекомендовать конкретный день или месяц для покупки валюты можно только в условиях экономической стабильности. Однако есть приблизительные ориентиры на короткий период.

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Дубовик отметила цикличное развитие валютного рынка, когда за снижением курса происходит рост. Это зависит от сезонности, завершения любого финансового отчетного периода и выплат по внешним долгам и расчетов за энергоносители.

Эксперт также рассказала, что в начале недели возобновляются межбанковские торги, в результате курс доллар/рубль растет и к середине недели достигает пика. Это оптимальное время для продажи валюты, сообщила Дубовик.

«Во второй половине четверга и первой половине пятницы наблюдается снижение курса, и это — лучшее время для покупки валюты», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, торги в пятницу завершаются повышением курса, так как банки страхуются от возможных неблагоприятных колебаний курса на выходных. Самым неблагоприятным временем для покупки валюты эксперт назвала выходные и праздничные дни.

Тем, кто покупает валюту, Дубовик советует принимать во внимание спред банка – разницу между покупкой и продажей. Надежная финансовая организация поддерживает его на уровне не выше 2%, и в течение дня этот курс обновляется не один раз.