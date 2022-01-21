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14 минут назад

Названы лучшие для покупки валюты дни недели

Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик в беседе с агентством «Прайм» отметила, что рекомендовать конкретный день или месяц для покупки валюты можно только в условиях экономической стабильности. Однако есть приблизительные ориентиры на короткий период.

Названы лучшие для покупки валюты дни недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дубовик отметила цикличное развитие валютного рынка, когда за снижением курса происходит рост. Это зависит от сезонности, завершения любого финансового отчетного периода и выплат по внешним долгам и расчетов за энергоносители.

Эксперт также рассказала, что в начале недели возобновляются межбанковские торги, в результате курс доллар/рубль растет и к середине недели достигает пика. Это оптимальное время для продажи валюты, сообщила Дубовик.

«Во второй половине четверга и первой половине пятницы наблюдается снижение курса, и это — лучшее время для покупки валюты», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, торги в пятницу завершаются повышением курса, так как банки страхуются от возможных неблагоприятных колебаний курса на выходных. Самым неблагоприятным временем для покупки валюты эксперт назвала выходные и праздничные дни.

Тем, кто покупает валюту, Дубовик советует принимать во внимание спред банка – разницу между покупкой и продажей. Надежная финансовая организация поддерживает его на уровне не выше 2%, и в течение дня этот курс обновляется не один раз.

Ранее «ВТБ Капитал» спрогнозировал в долгосрочной перспективе укрепление российской валюты примерно на 3 рубля, или 4%, от текущего уровня. Там считают, что средний курс в наступившем году сформируется на уровне 73,7 рубля за доллар, в 2023 году — 73,8 рубля.

Личный счет,ВТБ Капитал,
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