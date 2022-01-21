Названы лучшие для покупки валюты дни недели

Профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик в беседе с агентством «Прайм» отметила, что рекомендовать конкретный день или месяц для покупки валюты можно только в условиях экономической стабильности. Однако есть приблизительные ориентиры на короткий период.
Дубовик отметила цикличное развитие валютного рынка, когда за снижением курса происходит рост. Это зависит от сезонности, завершения любого финансового отчетного периода и выплат по внешним долгам и расчетов за энергоносители.
Эксперт также рассказала, что в начале недели возобновляются межбанковские торги, в результате курс доллар/рубль растет и к середине недели достигает пика. Это оптимальное время для продажи валюты, сообщила Дубовик.
«Во второй половине четверга и первой половине пятницы наблюдается снижение курса, и это — лучшее время для покупки валюты», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, торги в пятницу завершаются повышением курса, так как банки страхуются от возможных неблагоприятных колебаний курса на выходных. Самым неблагоприятным временем для покупки валюты эксперт назвала выходные и праздничные дни.
Тем, кто покупает валюту, Дубовик советует принимать во внимание спред банка – разницу между покупкой и продажей. Надежная финансовая организация поддерживает его на уровне не выше 2%, и в течение дня этот курс обновляется не один раз.
Ранее «ВТБ Капитал» спрогнозировал в долгосрочной перспективе укрепление российской валюты примерно на 3 рубля, или 4%, от текущего уровня. Там считают, что средний курс в наступившем году сформируется на уровне 73,7 рубля за доллар, в 2023 году — 73,8 рубля.