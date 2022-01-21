Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-8° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
44 минуты назад

Путин предложил проиндексировать пенсии военных на 8,6%

Президент России Владимир Путин рассказал, что власти решили проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин предложил проиндексировать пенсии военных на 8,6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы решили проиндексировать пенсии гражданским пенсионерам, теперь то же самое сделаем для военных пенсионеров», - подчеркнул Путин.

Индексация пенсий военных, как и в случае с гражданскими пенсиями, будет отсчитываться с 1 января 2022 года.

Президент подчеркнул, что уже назначенные выплаты необходимо пересчитать.

14 января Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента - выше уровня инфляции. 20 января Госдума одобрила эту инициативу.

Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров (с учетом уже прошедшей в январе индексации на 5,9 процента) составит в среднем 1400 рублей.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщал, что средний размер пенсии после дополнительной индексации составит 18 984 рубля.

Личный счет,Александр Жуков,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители