Путин предложил проиндексировать пенсии военных на 8,6%

Президент России Владимир Путин рассказал, что власти решили проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы решили проиндексировать пенсии гражданским пенсионерам, теперь то же самое сделаем для военных пенсионеров», - подчеркнул Путин.
Индексация пенсий военных, как и в случае с гражданскими пенсиями, будет отсчитываться с 1 января 2022 года.
Президент подчеркнул, что уже назначенные выплаты необходимо пересчитать.
14 января Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента - выше уровня инфляции. 20 января Госдума одобрила эту инициативу.
Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров (с учетом уже прошедшей в январе индексации на 5,9 процента) составит в среднем 1400 рублей.
Вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщал, что средний размер пенсии после дополнительной индексации составит 18 984 рубля.