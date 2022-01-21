Путин предложил проиндексировать пенсии военных на 8,6%

Президент России Владимир Путин рассказал, что власти решили проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы решили проиндексировать пенсии гражданским пенсионерам, теперь то же самое сделаем для военных пенсионеров», - подчеркнул Путин.

Индексация пенсий военных, как и в случае с гражданскими пенсиями, будет отсчитываться с 1 января 2022 года.

Президент подчеркнул, что уже назначенные выплаты необходимо пересчитать.

14 января Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента - выше уровня инфляции. 20 января Госдума одобрила эту инициативу.

Итоговая прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров (с учетом уже прошедшей в январе индексации на 5,9 процента) составит в среднем 1400 рублей.