Раскрыты условия выхода на пенсию в 2022 году

В 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, ее слова приводит агентство «Прайм».

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Экономист напомнила, что к 2028 году пенсионный возраст в России достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Требуемый для назначения выплат страховой стаж составляет 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов должно составлять не менее 23,4 балла.

Ранее Финогенова заявила, что россияне могут досрочно выйти на пенсию при выслуге лет — продолжительном стаже работы. Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, а для женщин — не менее 37. При соблюдении этого условия мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Работа на вредном производстве также позволяет получать выплаты досрочно.