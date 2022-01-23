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52 минуты назад

Россиянам объяснили условия выхода на пенсию в 2022 году

В 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, ее слова приводит агентство «Прайм».

Раскрыты условия выхода на пенсию в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Экономист напомнила, что к 2028 году пенсионный возраст в России достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Требуемый для назначения выплат страховой стаж составляет 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов должно составлять не менее 23,4 балла.

Ранее Финогенова заявила, что россияне могут досрочно выйти на пенсию при выслуге лет — продолжительном стаже работы. Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, а для женщин — не менее 37. При соблюдении этого условия мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Работа на вредном производстве также позволяет получать выплаты досрочно.

Эксперт также назвала россиянам два способа увеличения пенсии без собственных накоплений. Так, граждане могут монетизировать льготы или выйти на пенсию позже. Если выйти на пенсию даже на пять лет позже, можно получить прибавку к страховой пенсии в районе 40 процентов. Впрочем, если инфляция в России будет настолько же высока, как сейчас, эти выгоды можно свести на нет. Кроме того, экономист призвала помнить, что людям от 80 лет базовую часть пенсии увеличивают в два раза.

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