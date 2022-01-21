ПФР напомнил, кто из россиянок может досрочно выйти на пенсию

Если у женщины трое детей, она может оформить пенсию в 57 лет. Женщины с четырьмя детьми могут рассчитывать на пенсию в 56 лет, а матери пятерых детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет.

Ранее в ПФР напоминали, что досрочно выйти на пенсию могут граждане с длительным стажем работы. Россиянам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, страховая пенсия по старости назначается на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не раньше достижения ими возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.