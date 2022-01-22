Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-6° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
52 минуты назад

«В 50 лет»: Пенсионный фонд рассказал, как женщине досрочно выйти на пенсию

При страховом стаже в 15 лет многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно. Об этом в официальной группе ВКонтакте сообщил Пенсионный Фонд России (ПФР).

Пенсионный фонд рассказал, как женщине досрочно выйти на пенсию
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Минимальный возраст выхода на пенсию для женщины — 50 лет. При этом женщина должна воспитывать не менее пяти детей, уточнили в ПФР.

Если же женщина воспитывает четверых детей, то, при наличии пятнадцатилетнего страхового стажа, она может выйти на пенсию в 56 лет. В 57 лет на пенсию имеет право выйти мама троих детей.

20 января Государственная дума в третьем и последнем чтении приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января текущего года. Документ был включен в проект повестки заседания Совета Федерации, которое состоится 26 января.

12 января зампредседателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Личный счет,Елена Бибикова,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители