Пенсионный фонд рассказал, как женщине досрочно выйти на пенсию

При страховом стаже в 15 лет многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно. Об этом в официальной группе ВКонтакте сообщил Пенсионный Фонд России (ПФР).

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Минимальный возраст выхода на пенсию для женщины — 50 лет. При этом женщина должна воспитывать не менее пяти детей, уточнили в ПФР.

Если же женщина воспитывает четверых детей, то, при наличии пятнадцатилетнего страхового стажа, она может выйти на пенсию в 56 лет. В 57 лет на пенсию имеет право выйти мама троих детей.

20 января Государственная дума в третьем и последнем чтении приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января текущего года. Документ был включен в проект повестки заседания Совета Федерации, которое состоится 26 января.